En nueve días, al BCRA ingresaron U$S 3.554 millones provenientes del "dólar soja"

Durante el mes en curso el BCRA acumula compras netas por U$S 2.164 millones. Asimismo, la entidad afronta en lo que va del año compras netas por U$S 2.205 millones, que representa un 33,1% de los U$S 6.656 millones de saldo neto a favor durante el mismo lapso, hasta el 16 de septiembre del año pasado.