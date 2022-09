Vidal rechazó una eventual suspensión de las PASO y aseguró que JxC "no se va a romper"

La ex gobernadora bonaerense se refirió, además, al llamado al diálogo del Gobierno. "La convocatoria al diálogo requiere de cosas: la primera es la actitud, no es una foto, no es una misa, no es un mensaje por WhatsApp ni un llamado telefónico, es una construcción y una actitud para revisar lo que se hizo mal, de ceder ideas para llegar a un acuerdo común y el kirchnerismo no lo tiene. La segunda, se necesita una agenda, para qué nos sentamos a dialogar. No la hubo ni la habrá mientras este gobierno siga siendo improvisado", expresó.