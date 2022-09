Hacia la occidentalización del kirchnerismo

2.- El Viraje

El portal cumple con el plazo de gracia de 30 días otorgado al renovado gobierno de La Doctora que encabeza, en la práctica, el ministro Sergio Massa, El Profesional.

Con el apoyo reforzado del Protectorado La Cámpora. Con la administración diaria de Juan Manzur, El Menemcito, y la resignación crítica del presidente Alberto Fernández, El Poeta Impopular. U Otálora.

El Profesional, avalado por La Doctora, atraviesa positivamente la gracia. Aprueba con el impresionante objetivo histórico de occidentalizar al kirchnerismo.

A su derecha, la faena desorienta a la suma de fragmentos de Juntos por el Cambio.

Conglomerado que lidera la imagen de El Ángel (pero con los fierros aportados por el caudillo urbano Larreta).

Completa el aporte territorial del radicalismo, hoy neurológicamente estimulado por Facundo Manes, Cisura de Rolando. Junto al insumo deteriorado de la transparencia aportada por los reportajes a la señora Elisa Carrió, La Derrotada Exitosa.

El conglomerado opositor se agota con los peronistas perdonables y en desuso que se reconstruyen a través de Miguel Pichetto, El Lepenito.

Pero la faena desorienta, a su vez, a su izquierda.

Sectores categóricos del Frente de Todos que adhieren a la Revolución Imaginaria del kirchnerismo que toman con seriedad. Deben ser ideológicamente contenidos por la súbita menemización que no comparten.

Por ahora, asimilan forzadamente el viraje como una necesidad coyuntural.

De ningún modo como un reflejo de convicción política.

Lo justifican porque La Doctora se encontraba acorralada, perseguida por los pecados oprobiosos para la Justicia y los números fatales de la economía.

Se daba cuenta que no podía continuar como la máxima exponente del gobierno desastroso que producía pifiadas memorables y se quedaba sin dólares.

Al borde de los 70 años, no podía insistir con la impostura de una lideresa populista y revolucionaria.

Como una heroína resistente que apoyaba a los peores gobiernos del barrio.

Fácil de ser atacada por «conducir hacia Venezuela, Cuba o Irán».

Los cambistas la necesitaban impresentable. No para competir por la mercadería occidental.

El dulce atentado de algodón de los peligrosos marginales con afán de trascendencia le facilitó a La Doctora la oportunidad para agilizar el cambio que ya estaba, en efecto, decidido.