Cartas de lectores II: Estadio mundialista

El proyecto de levantar un estadio mundialista en Lules es una medida que no ha sido pensada con la lógica que corresponde y paso a detallar lo inconveniente de esta obra: a) El estadio sería instalado en una ciudad lejana a la Capital b) Este tipo de instalaciones requieren un entorno hotelero importante para alojar a miles de personas que irán al evento desde los distintos puntos del país. c) De concretarse ,se deben contar con rutas preparadas para la gran afluencia de automóvíles y ómnibus que concurren a un estadio de esas características, de otra forma se producirían congestionamientos con probables accidentes en rutas no apropiadas. d) Se requiere una playa de estacionamiento importante y negocios que brinden servicios de comida y sanitarios adecuados. e) No se ha tenido en cuenta el elevado costo de mantenimiento durante el intervalo de los partidos. f) Esta inversión es ilógica en los momentos de crisis económica de nuestro país debiendo eso gastos ser dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de ese municipio efectuando obras de significación para toda la comunidad.