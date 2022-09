Gemelas que escriben, dirigen e interpretan el mismo personaje

Las hermanas Paula y María Marull estrenaron en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín de la CABA (avenida Corrientes 1.530) “Lo que hace el río”, una obra que tiene la particularidad de haber sido escrita por ambas a cuatro manos, donde comparten la dirección y en la que una y otra se alternan para interpretar el mismo personaje, publica Telam. “Lo que hace el río” es también la mayor inmersión en el universo propio, familiar y de la infancia de las Marull a través de la evocación de la figura del padre (fallecido en 2010), que vivió en la ciudad correntina de Esquina, donde transcurre el relato, y que ellas habitaron en los veranos. La propuesta pone también de relieve el “valor simbólico de la duplicación”, en dos actrices gemelas, que además de nombrarse en singular se nombran juntas y en plural (”las Marull”).

Ambas interpretan alternativamente a Amelia, una mujer de mediana edad que deja la ciudad para volver al pueblo en el que transcurrió su infancia y adolescencia para solucionar cuestiones relativas a la herencia de una propiedad que dejó su padre en un viaje abierto a las revelaciones.

“Algunas de las obras de cada una de nosotras tienen anclaje en Corrientes, otras en Buenos Aires, pero siempre están atravesadas por el interior y si aparece el Litoral es porque nosotras estamos atravesadas por el Litoral y entonces cuando una se pone a escribir aparecen imágenes que una tiene guardadas y que quizás en el momento en que sucedieron una no tuvo la conciencia de la pregnancia que tenían... Es un territorio muy familiar y muy vinculado a nuestra infancia”, dice María. “Es la primera obra que escribimos juntas de página cero, que decimos la vamos a hacer las dos. Ya veníamos compartiendo obras y siempre una suele estar muy involucrada en el proceso de la otra pero no de esta manera. Lo primero, en este caso, es que tenemos mucha libertad entre nosotras y mucha confianza, no es esa sensación de escribir con otro al que uno le tiene que consultar. En términos concretos, en este caso escribimos en un drive, un documento al que las dos teníamos acceso. Ahí escribimos cada una desde el lugar donde estaba casi como si escribiéramos solas”, añadió Paula.