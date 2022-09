Aforismos gestados en la pandemia

Fue como si 120 años después estuviera leyendo una continuación de los diarios de Jules Renard. Sin embargo, hay un motor que los impulsa: el confinamiento. Al recluir involuntariamente a las personas brota lo que cada uno tiene dentro. Naturalmente, a una escritora, el estado de asilamiento le acentúa la necesidad de expresar.

En Estrellas Voladoras hay un dolor personal con olor a otredad, se pulsa una catarsis discursiva que subyace del contacto con la finitud: la conciencia, casi permanente, de saber que en cualquier momento desaparecemos. “Se me están borrando las huellas digitales, ¿qué querrá decir?” escribe Alina. El anteúltimo aforismo de la página 38 parece gemir: “Hay un dolor en mí: a veces me parece que todo el sufrimiento de la Humanidad está en él”. Ese encierro inesperado, compulsivo, nos arrastró a ese lugar, a esa congoja casi física, a ese rincón oscuro, a ese sin sentido crónico: “Confinamiento forzoso. Presión y depresión” dice Alina. Los sueños se escurren, las ideas se escapan, se pierden amigos, se respira el desierto, se cierran nuestros lugares, esos refugios revoltosos que nos amparaban, pareciera que nos vamos deshojando, pero no vemos las hojas. Alina se cuestiona: “¿Nos terminaremos matando unos a otros, sin más?”