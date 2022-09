Javier Marías, muerto natural y vivo literario

Javier Marías sabía a dónde ir con su prosa y por eso regresa siempre a mi memoria. Sin embargo, es imposible escoger un libro en su nutrida y exquisita producción. El autor me acompañó durante décadas en mi busca subterránea -el sustantivo no es mío, ya saben de quién es- por las lecturas proféticas de su biblioteca. Marías es uno de esos autores a los que uno les tiene envidia. Maneja el oficio con una precisión inusual y construye laberintos narrativos con el corazón rítmico de la prosa en la mano. “Mano de sombra”, escribió él. Marías ausculta el verbo con la silueta de Borges en los hombros y elabora su memoria literaria como un prosista adiestrado en los recovecos de la tragedia cotidiana y el enigma sutil. Aunque no fue un devoto de la división de los escritores según el criterio de los géneros, podría afirmarse que su interés estuvo relacionado principalmente con el cuento, la novela y el ensayo. Además, es un escritor que despliega su erudición sin que se convierta en ostentación. “La poesía /siembra ojos en la página, / siembra palabras en los ojos”, dice Octavio Paz en “Decir: hacer”. Marías ha sembrado ojos en la página y ha dejado que las frases se encabalguen como si se tratara de poesía hecha de experiencia proverbial y sentida. Encontramos en un cuento la siguiente idea, que quizás no la suscribiría él mismo pero sí cualquiera de sus lectores: “Lo que nace en la infancia no se acaba nunca, pero tampoco se cumple (incluida en “Todo mal vuelve”, uno de mis cuentos preferidos). ¿Cómo hizo para conquistar en la adultez una escritura difícil de igualar?