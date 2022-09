Cartas de lectores V: la capital de tucumán

Contrariamente al resto de las provincias, nuestra ciudad capital expone a la vista de los visitantes una serie de falencias. ¿Por qué existen tantos pozos en el pavimento fuera de las cuatro avenidas? Porque aún no se construyen más plantas de asfalto y de hormigón, que estén próximas a esos barrios que deben ser atendidos. ¿Por qué los ingresos a la ciudad están tan descuidados? Porque el tema parece no interesarles a las autoridades. ¿Por qué no se construyó todavía el puente ferroviario, para que el Ferrocarril Mitre vuelva a la ciudad? Porque se carece de gestión para resolver los problemas de la gente. ¿Por qué las villas invaden cada vez más la ciudad? Por otra falta de gestión en materia de viviendas. Y podríamos seguir mencionando muchas cosas más, que ya vienen de varias gestiones, incluso de esta última que está ya por cumplir dos períodos. Pareciera que lo importante no cuenta, porque se gasta mucho dinero en destruir calles y plazas para hacerlas al gusto de los eventuales funcionarios. Espero que la próxima gestión resuelva algo de lo que sus antecesores dejaron sin hacer.