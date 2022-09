Intento de magnicidio: Cristina se enteró de que era un atentado por TV

Además de los chats cruzados entre Uliarte y Sabag Montiel en los que preveían atentar contra la ex mandataria en oportunidades anteriores al hecho frustrado, también se conocieron comunicaciones entre la joven y Agustina Díaz, donde la primera señala que “hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”. “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo”, agregó Uliarte.