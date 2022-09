“Estoy viva por Dios y por la Virgen”, señaló Cristina Fernández

“Siempre hubo grupos, no mayoritarios, pequeños pero de gran poder que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente”. Y al recordar el día del atentado, resaltó: “fueron los militantes los que aprehendieron a quien me había intentado matar, no fue la Policía. Impidieron el intento de montar otra vez el arma. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entregaron a la Policía, a la ley”.