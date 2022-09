Lula da Silva dijo que Brasil vive una ola de violencia electoral nunca vista

El ex mandatario, que realizó estas declaraciones en Montes Claros, estado de Minas Gerais, distrito clave para sus planes de resolver la elección en la primera vuelta, señaló que "el odio no existía, aunque sí la polarización" cuando su fuerza disputaba los comicios contra el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.