Números de Oro: dos lectores se repartieron el pozo de $ 1.750.000

Uno de ellos es Jesús Darío Flores, de esta capital. Tiene 44 años, tres hijos y es comerciante. “Laburo en el almacén que tenemos, vendemos de todo un poco... Mi señora me ganó la tarjeta. Se puso controlar. Yo me había ido a un negocio cerca de casa y me llamó desesperada. Que no sabía si había controlado bien. La controló ella, yo y después nuestro hijo”, relata emocionado. “Yo siempre le digo (a la esposa) que es ella la que tiene la suerte”, asegura, y agrega que ya le había pasado estar a punto de ganar y no fue. Un vecino del frente de su casa también es uno de los tantos ganadores de nuestro entretenimiento. Sobre el destino del premio dijo que lo usará para pagar deudas y guardará un poco para unas vacaciones en familia. “No es un lujo, hoy por hoy es una necesidad”, asevera feliz.