Boca ganó, llegó a la cima y le mete presión a Atlético

Justamente el que no levanta cabeza y sufrió un nuevo golpe luego de perder el superclásico es River. En el Monumental de Núñez, el “Millonario” cayó por 2 a 1 frente a Banfield. “No jugamos mal, pero cometimos errores que nos costaron muy caros. Después de poder empatar, teníamos ese envión a favor y no lo aprovechamos. Perdimos un partido difícil de explicar. Es mi responsabilidad, porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de formar un buen equipo y ser confiables”, expresó Marcelo Gallardo. “En este campeonato irregular, puede pasar cualquier cosa. Tenemos que seguir sumando. Nos enfocaremos en San Lorenzo y después trataremos de buscar ese partido que nos saque de esa mala racha”, agregó el “Muñeco”.