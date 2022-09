Ataque a Cristina Kirchner: ofrecerán una recompensa a quienes brinden información

El abogado contó que después de que Sabag Montiel apuntara en la cabeza de la vicepresidenta y gatillara una pistola, pero que no disparó la bala porque no estaba cargada de manera correcta, se puso a estudiar los distintos intentos de magnicidio que hubo en el mundo. “Siempre, siempre, detrás de la persona que intentó cometer el hecho hubo financiamiento de servicios secretos, siempre. Y este no creo que sea la excepción”, deslizó Dalbon al respecto.