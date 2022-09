Larreta cuestionó el llamado al diálogo del Frente de Todos: "No estamos para fotos"

Los 1.000 días de Alberto Fernández y las PASO

El jefe de Gobierno porteño cuestionó el resultado de los 1.000 días de mandato de Alberto Fernández. “(Tenemos) 100% de inflación; arriba del 40% de pobreza, y cuando vas a los niños, es arriba del 50%. Un país que no aumenta su inversión, que no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo, con una política internacional muy errática: amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un país que perdió muchos días de clases, sobre todo el año pasado, empezando por la provincia de Buenos Aires. Un país con algunos núcleos de inseguridad extrema, como el Conurbano, Rosario o el sur”, enumeró Rodríguez Larreta.