Ataque a Cristina Kirchner: refuerzan la seguridad por nuevas amenazas

Consultado acerca del contenido de la comunicación con la línea 911 en la que se produjo la amenaza contra la funcionaria, Fernández se limitó a decir que “fue un mensaje corto y nada más” y agregó que su origen “se está investigando”. Al ministro también se le preguntó si después de este nuevo hecho la vicepresidenta corre peligro en caso de reaparecer públicamente, y contestó: “Supongo que no y es una valoración que tiene que hacer ella. Si yo tengo que apreciarlo, lo aprecio con ojos de lego. No conozco el tema como para ser tan facilista y no quiero hacer de esto una cosa liviana. Tienen que evaluarlo los que realmente lo tienen que evaluar”.