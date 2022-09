Cartas de lectores II: situación límite

El sospechoso desempeño de Martin Guzmán en Economía puso las reservas al límite del colapso, por falta de ingreso de la divisa, presionada por una sangría incesante de reservas, generada por maniobras financieras y judiciales, que decidió al actual ministro de Economía a adoptar un tipo de cambio diferenciado, llamado”dólar soja” que, como en toda innovación de emergencia, tiene ventajas, desventajas y repercusiones políticas. En el primer grupo el dólar soja se perfila como una herramienta para frenar la fuga de la divisa; paga un porcentaje igual a las retenciones: lo que retiene la operatoria se compensa con el “nuevo dólar” sin eliminarlas; mejora las posibilidades de cumplir con el FMI, para acceder a inversiones productivas; aumenta algunas asistencias a sectores en crisis; aporta un ingreso adicional por recaudación etc. En la segunda fracción se perfila el pedido del mismo beneficio cambiario a otros sectores de la economía; para adquirir los dólares a los exportadores, es necesaria una fuerte emisión monetaria y evitar la presión al alza de los precios; es una operatoria a plazo fijo, entonces crea incertidumbre en el futuro de las exportaciones de la oleaginosa; puede producir la inmovilización de otros productos, en busca de igual beneficio etc. El escenario político sentirá el impacto por conceder mayor rentabilidad a un sector con injerencia sobre las reservas, siendo históricamente opositor; no profundizar un análisis fiscal,a la situación particular de cada productor etc. No hay duda que esta situación límite de la gestión fue consecuencia del resultado electoral del 4/11/21.