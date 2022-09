Liga Tucumana: “Los violentos me ganaron por goleada”

Cuando llegaron al vestuario local, les comunicaron que el suyo había sido abierto y que se habían llevado sus pertenencias. “Vestidos de árbitros nos llevaron a la comisaría. Sentí mucha impotencia al ver la angustia de Rodrigo y Sebastián porque les habían robado todo. A mí me robaron la llave de mi vehículo, así que tuvo que venir un cerrajero de Concepción para hacer el duplicado. Me costó $70.000 que me transfirieron mis familiares. Volvimos a las 4 de la madrugada. Todo lo que me sacaron cuesta mucha plata, y aunque digan que lo material se recupera, me costó mucho sacrificio comprarme esas cosas”, aseguró el árbitro.