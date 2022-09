Tras la sentencia, la Bancaria suspendió la medida de fuerza prevista para este miércoles

"No se obtuvo una sentencia con fundamentos referidos a la libertad sindical ni a la violencia de género. No se tuvo en cuenta los orígenes de la denuncia ni de quién denunciaba, no se tuvo en cuenta que nuestra Secretaria General actuó en defensa de una compañera violentada y fue in justamente acusada", dice un comunicado firmado por Carlos Cisneros, Secretario Nacional y por la misma Cecilia Sánchez Blas, Secretaria General en Tucumán.