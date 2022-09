“No hay ni una prueba contra De Vido”,dicen los defensores del ex ministro

“El Tribunal va a tener la obligación procesal y ética de absolver a Julio De Vido”, dijo al inicio del alegato el abogado Maximiliano Rusconi y advirtió que “derribaremos los planteos de la fiscalía”. “Se perdió todo estado de Derecho. Hemos perdido toda posibilidad de que el Tribunal nos escuche desde otro lugar”, añadió. Según el defensor –acompañado también por el abogado Gabriel Palmeiro- los fiscales no citaron resoluciones administrativas que involucren directamente a su defendido. Ellos solicitarán la absolución del ex funcionario por quien la fiscalía pidió 10 años de prisión por considerarlo organizador de la asociación ilícita que -según la acusación- tenía como jefe a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este juicio “Es un ejemplo contundente de lo que no hay que hacer”, continuó planteando Rusconi y a favor de Julio De Vido dijo: “Una y otra vez afronta imputaciones del Ministerio Público Fiscal por el cargo que ocupó, por la misma función, una vergüenza”. Señaló que “en este juicio se violó el doble juzgamiento” abonando su planteo de que al ex ministro “se le imputa una y otra vez el mismo hecho”.