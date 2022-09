Tafí Viejo: presentarán el libro "Sírvase usted mi mundo", de Juan Carlos Osmán

Sobre el título elegido, Osmán explicó que “el servirse un mundo puede significar muchas cosas. Ese no era el objetivo de mi escritura; sin embargo, uno descubre que lo individual puede instalar lo social no sólo desde el hecho que el placer y la pasión por este artefacto que es la palabra nos brinda, sino también desde la recepción que nos es espejo y diálogo permanente cuando nos decidimos a expresarnos libremente. He ahí la magia, el contrato, la discrepancia y el honor, puestos a prueba”.