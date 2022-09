Cartas de lectores IX: Día del Maestro

No hace mucho, caminaba yo por una de las calles de Tucumán, en momentos en que una señora salió de su casa y le dijo a un niño de unos ocho o 10 años de edad: “Hijo, te he dicho que andes en bicicleta por la vereda. Recordá el trato que hicimos, que no bajarías a la calle porque todavía no sabés andar bien y es peligroso”. El niño le respondió: “Sí mamá, tenés razón, pero ya te dije que si me choca un auto y me mata, iré al cielo, donde me sentiré muy bien porque no tendré que ir a la escuela”. He aquí uno de los tantos desafíos que tiene el docente: ganar el corazón del niño, lograr que el establecimiento escolar sea su segundo hogar y sentir a la maestra y al maestro como a su mamá y a su papá. “Es un azote la educación”, dice la Biblia. Es necesario que el niño concluya la escuela primaria feliz y, con ese mismo estado de ánimo, encare el inicio y su paso por la secundaria. Ya de esta última etapa nomás, el adolescente tiene que salir con amor al aprendizaje, al establecimiento escolar y a un futuro a conquistar. Esto sería llevar a la práctica la propuesta del gran maestro argentino, que dice: “es necesario revelar las costumbres nacionales, sin lo cual es imposible comprender nuestros personajes políticos, ni el corazón primordial y americano de la lucha interna que despedaza a la República Argentina”.