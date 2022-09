Cartas de lectores VI: precios en desconcierto total

Hoy me ocurrió una cosa digna de comentar. Necesitaba comprar un par de repuestos para el auto. Acudí al mecánico para que me aconsejara dónde podría obtener el mejor precio y me contestó sin vacilar: “hay que recorrer. Ya no es como antes”. Citaré un solo artículo para ejemplo. En el primer negocio: Precio, $ 8.800. Segundo negocio: Precio, $ 6.000. Tercero: Precio, $ 4.900. Cuarto: $ 4.000.- Ahí paré. La misma calidad. Nada especial como para justificar la diferencia en precio. ¿Qué tal? Esto movió mi reacción en dispar sentido. Una buena y una mala. ¿Quiere decir que si me hubiera quedado con el primer precio, habría sido estúpido? ¡Horror! La mala: ¿Por qué ya no se respeta un precio uniforme, como antes siempre existía? ¿Qué vara diabólica nos está llevando al desconcierto general, que impide - entre tantas otras cosas- respetar un precio standard, firme, sostenido, que respete al cliente y no lo haga quedar como un imbécil, si se apura a pagar un precio impuro? Estas reglas de juego no son -decididamente- para un país serio, que luche por y para que sus habitantes sean tratados con respeto. Ahora entiendo por qué tantos jóvenes han decidido emigrar.