El marido de Virginia Gallardo se accidentó en la ruta: está vivo de milagro

"Me ha pasado estar fuera de casa más de lo previsto y ella no lo sufre y eso me da tranquilidad. Y cuando llego, viene corriendo con una felicidad enorme a abrazarme y a prenderse de la teta. No tengo necesidad de sacársela, la hace feliz a ella y a mí también, por supuesto. Imagino que sola ya va a dejar", confesó.