Matías Bauso: “Hay cosas que solo pueden pasar acá”

“La idea era mezclar hechos desconocidos o no tan transitados con otros de los que sabemos más o menos que pasó, pero que en realidad nos olvidamos algunos detalles, y precisamente esos detalles son los que te explican por qué sucedieron”, introduce en la entrevista Matías Bauso, autor de Argentina bizarra. El libro está pensado “aspirando a encontrar lectores jóvenes, que no vivieron esos hechos y también a aquellos otros que los vivimos y que nos ayude a descubrir algunos pequeños detalles que nos olvidamos. Me parece que en esos detalles está la posibilidad de entender por qué no aprendemos de nuestra historia. Nos pasamos todo el tiempo como sociedad mirando para atrás, pero parece que no aprendemos de nuestro pasado”.