Lady di, princesa del pueblo

Si bien Carlos tuvo varias parejas -inclusive estuvo a punto de casarse con Amanda Knatchbull- se volvieron a cruzar en Sussex, en una reunión de amigos y estuvieron conversando toda la noche. En el documental Diana: In Her Own Words de Channel 4 ella dijo: “él acababa de romper con su novia y su amigo Mountbatten había muerto. Le dije: ‘Debes estar tan solo, necesitas a alguien a tu lado’. Entonces se lanzó sobre mí y empezó a besarme; pensé: ‘Ugh, esto no es lo que hace la gente normal’; y estuvo encima de mí durante el resto de la noche, siguiéndome como un cachorro", dijo.