Carlos III: “Defenderé los principios constitucionales del Reino Unido”

“Yo también me comprometo solemnemente durante el tiempo restante que Dios me permita, defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación y dondequiera que viva en el Reino Unido o en los reinos y territorios de todo el mundo y cualquiera que sea su origen o creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor como lo he hecho a lo largo de mi vida que cambiará a medida que asumo mis nuevas responsabilidades”, expresó sobre su nueva función, y agregó: “ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los problemas que me importan tanto, pero sé este importante trabajo continuará en las manos de confianza de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia”.