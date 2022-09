Golf: tres tucumanos al frente

“No parecía la cancha que estamos acostumbrados a jugar, sopló un viento que no es común acá. Además los greens estaban más rápidos que de costumbre. Eso hizo que tuviéramos que estar muy precisos. Por suerte fui paciente después de un arranque regular y terminé con varios aciertos”, dijo Contini, quien este año compitió en el Korn Ferry Tour. “Sin dudas que la experiencia de este año allá me enseñó mucho y parte de eso lo pude utilizar en esta ronda. Este es un torneo muy importante para todos los tucumanos y me gustaría una vez más estar en la pelea”, agregó el jugador de 27 años.