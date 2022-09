Anses y el bono de $ 50.000: cuántas personas lo cobrarán

Con el propósito de hacerle frente al aumento incesante de precios y como una manera de asistir al universo de trabajadores de la economía popular que hoy no están incluidos en los programas sociales, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, en conjunto con la titular de Anses, Fernanda Raverta, otorgarán este incentivo económico a aquellas personas que esten en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al programa Potenciar Trabajo.