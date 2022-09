Los agroexportadores ya liquidaron más de U$S 1.000 millones en tres días

El Central acumula hasta ahora unos U$S 440 millones por sus habituales intervenciones en el mercado cambiario. Por operaciones con el dólar soja, se registraron ayer ventas por U$S 464 millones. La entidad que preside Miguel Pesce abonó los $ 200 por cada divisa liquidada por el dólar preferencial para el agro, mientras que vendió al tipo de cambio oficial -$140,80- unos U$S 165 millones, para finalizar con un saldo neto comprador de unos U$S 300 millones. “El dólar soja superó las expectativas que teníamos”, dijo ayer el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, durante un recorrido por una planta de semillas de Pergamino. El funcionario destacó: “el campo nos acompaña con ventas récord y el dólar soja superó nuestras expectativas. A este ritmo, esperamos superar los U$S 5.000 millones previstos” para este mes.