Costilla Campero: "Nos tranquiliza que conozcamos que se trata de legionella porque tenemos tratamiento"

• "No porque no tengamos legionella en un domicilio no vamos a ocuparnos de la limpieza de los tanques. Todo esto debe generar una consciencia, nos debe llevar a preocuparnos de lo que pasa en nuestros ambientes. La salud humana está ligada a la salud de los animales y, sobre todo, a la salud ambiental. A veces no tenemos ese tema como prioritario, y la comunidad debe involucrarse en tener un ambiente saludable".