Eliana Guercio recordó el día que Rihanna piropeó a "Chiquito" Romero

"Me hice la canchera y no sabés cómo sufrí...Yo sonreía y por dentro era ´ay, Dios mío, no lo permitas´. El día de la final (del Mundial 2014) llega Rihana a Brasil, me llamaba todo el mundo para avisarme y pensé que me estaban jodiendo. No dormí, te podés imaginar, la noche más larga de mi vida", contó.