Rugby: unen energías por “Picante”

“No sé, y el médico tampoco logra explicárselo, cómo hice para ir de la cancha al vestuario. Ahí me descompensé y ya no me acuerdo nada”, contó Farías. Vía Whatsapp, el jugador dialogó con LG Deportiva desde la Sala de Traumatología del Hospital Padilla donde fue trasladado el sábado por la tarde y se mantiene comunicado con su celular.