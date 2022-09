El “blue” bajó $15 por el “dólar soja”

En el debut del programa “dólar soja” no fue lo que esperaba el equipo del ministerio de Economía: ayer no hubo ninguna operación en el Banco Central. Sin embargo, el anuncio de la nueva operatoria cambiaria dispuesta “de manera extraordinaria y transitoria” para el complejo sojero y que se extenderá hasta el 30 de septiembre y posibilitará el ingreso de unos U$S 5.000 millones en ese tiempo, llevó la cotización del dólar “blue” a retroceder $ 15 o un 5,3% en una sola ronda, el precio más bajo desde el pasado 11 de julio.