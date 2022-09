Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

(Star channel, a las 10) Will Freeman es un simpático londinense que un día se da cuenta de que todos sus amigos están sumergidos en las responsabilidades del matrimonio y eso lo ha dejado un poco solo. Haciéndose pasar por un padre soltero, empieza a conocer un grupo de madres de igual condición, con la seguridad de que su habilidad para dejarlas cuando quieran comprometerse no fallará. Pero la esperanza de Will de mantener una eterna soltería se interrumpe cuando conoce a Marcus. El filme está protagonizado por Hugh Grant.