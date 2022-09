“Pymes Point: La nueva alternativa para invertir y potenciarte en los Negocios”

Hay un espacio de vacancia que Pymes Point viene a ocupar destinado a quienes quieren vender su empresa (o una parte de ella) y no saben cómo hacerlo, a aquellos que desean invertir en un negocio y no encuentran opciones confiables. Además ofrece soluciones para todos los emprendedores o empresarios Pymes que tengan un proyecto de expansión de su negocio y no cuenten con el dinero necesario para financiarlo. También se especializa en la Valuación de Negocios de manera profesional.