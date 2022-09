Ciudad de Buenos aires recuperará el día de clases perdido por el feriado

Al ser consultada sobre por qué la Ciudad acató el feriado, mientras que dos provincias de Juntos por el Cambio, Jujuy y Mendoza, no lo hicieron, Acuña respondió: "Lo hicimos porque creímos que era la forma de pacificar y bajar los niveles de la violencia, de evitar más confrontaciones. Sabíamos que iba a haber mucha gente movilizada y abrir las escuelas podía ser una situación conflictiva para muchos, por eso lo evitamos. Sin embargo, está claro que lo vamos a recuperar, porque cada día cuenta. Vamos a estar anunciando cuanto antes el esquema de recuperación, porque no nos da lo mismo que haya clases a que no haya clases. Es la Argentina que queremos, con educación, con paz, con trabajo y -sobre todo- con futuro".