Racing, con esfuerzo y fortuna, logró vencer a Argentinos y se acerca a Atlético

En el complemento ingresaron Jonatan Gómez y Vecchio, puro rock and roll para que Racing se imponga ante Argentinos. El ex Bicho partió desde el extremo izquierdo pero se movió con libertad siendo indescifrable para el equipo rival. Y el ex Canalla fue una mezcla de heavy metal con música clásica: actitud demencial para ir al frente pero mente fría para manejar los hilos con muchísimo criterio.