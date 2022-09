Personajes antagónicos que nacen a la sombra de la desconfianza

- Sin dudas el miedo y la violencia son elementos latentes y visibles en nuestro cortometraje, pero me animaría a proponer otro concepto: el de la impotencia ante un futuro inhóspito con una juventud mundial precarizada, una riqueza cada vez más concentrada y un medio ambiente destruido, en donde la gobernanza política parece no poder controlar los automatismos financieros. Y ante la falta de una salida o alternativa posible lo primero que emerge es la violencia. El resurgimiento del suprematismo blanco en Estados Unidos o del neofascismo en Europa son solo algunos ejemplos de esta emergencia. El filósofo italiano Franco Bifo Berardi, en su libro “Autómata y caos”, parecía citar casi literalmente lo que sucede en “Ahí vienen”: como ya no es posible salvar al planeta o la raza humana, lo que tengo que hacer es salvarme a mí mismo y a mi familia, y conseguir un rifle de francotirador que me permita defender lo que tengo cuando lleguen las hordas de gente desesperada en fuga. Ante este aparente callejón sin salida que estamos transitando, lo único que podemos (debemos) hacer es tratar de trazar una sociedad empática, afectiva, alejada del imperativo de la acumulación, y que haga un esfuerzo por tratar de devenir otrx.