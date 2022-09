Quino: “Si no hubiera creado a Mafalda, sería un dibujante más”

- La verdad es que desde que asumió la última presidenta no he vivido en Argentina. Además como yo no leo internet por problema de vista (Quino sufre glaucoma), no leo la pantalla, entonces tampoco leo los diarios argentinos. Sé por la gente que me habla por teléfono, pero me siento muy desinformado. Lo del campo y eso, no lo entiendo. La gente pobre del campo, de pronto, está defendiendo a la gente rica del campo. O sea que no entiendo nada. Uno de los problemas en Argentina es que nadie planifica nada a largo plazo. Hay que plantar soja porque da dinero, pues todo el mundo a plantar soja aunque se haga daño al terreno y dentro de diez años toda la Pampa Húmeda será un desierto, no sé... es una inconsciencia. Los seres humanos somos muy estúpidos. No hay especie animal que destruya su propio nido, excepto la nuestra, que lo hace continuamente. Hoy el mundo sigue sin hacer caso del tratado de Kyoto, como si no hubiera un mundo que cuidar, no sé. El mundo se comporta como un niño enfermo de cáncer de pulmón que sigue fumando. La ambición de poder y de dinero. Es la madre de todas las desgracias que han sucedido y de las que sucederán.