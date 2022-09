Una historia de las teorías sobre la risa

En la portada del libro se nos dice que fue publicado con fines educativos. No se me ocurre nada más educativo que aprender a burlarse de la propia muerte. No digo que haya que enseñarlo en la escuela porque se trata de un aprendizaje de que de ninguna forma debería ser institucional y compulsivo ni tampoco que no debamos tomarnos la muerte y el cáncer en serio. Si no lo fueran, malamente podríamos reírnos de ello. Lo que digo es que el ejercicio diario de la risa, de lo cómico, pero sobre todo del humor es una de las condiciones indispensables para, entre otras cosas, llegar a tener una buena vida.