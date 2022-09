Héctor Ricardo Ferrari: “Es tiempo de que nos corramos del antropoexcepcionalismo”

- Sí la hay. Y lo verdaderamente complicado en esta pregunta-semilla, es lo de “parecen tan humanas”. ser humano es una forma de ser animal. ya carlitos (darwin) advertía que la diferencia entre humano y lo demás es de grado, no de tipo. No hay tan humano, como no hay tan perro. Va siendo tiempo de que nos corramos del antropoexcepcionalismo, la idea de que somos a imagen y semejanza de algo que no es un ser vivo. Somos simios (cazadores, combatientes y eróticos), productos y agentes de la evolución. lo que significa que todo lo que nos define se construyó en el largo pasado... y acabará construyendo algo a partir de nosotros.