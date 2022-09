Ataque a Cristina Kirchner: “Un sicario no fallaría así”

“Hay mucha fábula sobre que los sicarios usan armas calibre 38. Eso es ficticio. Los sicarios utilizan la munición más común dentro de cada país en el que actúan. Un sicario no usaría la misma munición aquí que en Rusia, por ejemplo. Me parece descabellado creer que este hombre iba a cumplir un encargo por la simple razón de que un sicario no fallaría de una manera tan infantil en activar la pistola”, argumentó el experto en armas e instructor de tiro, Pablo Garolera. En entrevista con LA GACETA, dijo estar seguro de que el arma con la que Fernando Andrés Sabag Montiel le apuntó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería una Bersa 7.65, una pistola modelo 1964 que hoy en día es poco utilizada en nuestro país puesto que sus proyectiles son caros y de poca potencia. “Es muy parecida en cuanto a la forma a la Bersa 380, que sería un calibre 9 milímetros corto, pero se las puede distinguir”, señaló el especialista, haciendo esta aclaración debido a que a nivel nacional se especula con cual podría ser el modelo del arma puesto que aún no fue informado por ninguna fuente oficial.