Cartas de lectores VI: cuidado al medio ambiente

Quiero referirme al informe periodístico publicado el pasado domingo en LA GACETA, con la firma de Rodolfo Casen, sobre lo que aconteció en el medio ambiente del sur tucumano entre el miércoles 24 y el viernes 26 de agosto, cuando todo se tornó irrespirable debido a la polución de tierra, hollín, quemas de pastizales y cañaverales. En el Departamento Chicligasta, en horas de la tarde y de la noche del miércoles, se produjeron cuatro incendios, en los que trabajaron los Bomberos Voluntarios de Concepción. En el de Lola Mora al 2.800 lo hicieron con dos autobombas y un tanque regador de la Municipalidad, usando más de 25.000 litros de agua. Gracias a Dios que pudieron apagarlo, debido a la escasez de agua, ya que no pudieron abastecerse de la red potable por no encontrar los hidrantes existentes de esa zona; y si los hubieran encontrado no creo que fueran a dar abasto por la baja presión. Aprovecho para reiterar mis solicitudes a la SAT y al municipio para que se balicen los hidrantes de la ciudad; que pidan a Defensa Civil permiso para usar el líquido de riego que pasa por las acequias, para colocar un hidrante móvil en caso de emergencia y que se imparta en los establecimientos educativos lecciones sobre el cuidado del medio ambiente.