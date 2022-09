En defensa de la democracia, el PJ se concentró en Plaza de Mayo

Ayer, a las 16.22, Cristina Fernández de Kirchner salió de su domicilio en Recoleta. La vicepresidenta se retiró de su vivienda ubicada en Juncal y Uruguay, luego de haber sido víctima de un intento de asesinato por parte de un joven de 35 años el jueves por la noche. En esta ocasión, la ex presidenta amagó subir al auto (diferente del que habitualmente utiliza) y volvió hacia sus seguidores apostado detrás del vallado para saludarlos. Fue un momento de nerviosismo por parte de la numerosa custodia de civil y uniformada, hasta que la vicepresidenta regresó al vehículo y partió sin que se supiera cuál fue su destino y no participó de la movilización partidaria. Antes, la había visitado el presidente, Alberto Fernández, quien llegó minutos antes de las 14 a la casa de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. El jefe de Estado arribó en un vehículo oficial y subió rápidamente al quinto piso del edificio, donde reside la ex mandataria, y se retiró 50 minutos después. Fuentes oficiales consultadas indicaron que estuvieron “a solas y sólo ellos conocen el contenido de la charla”.