Para ejecutar a Cristina Kirchner, el atacante habría utilizado el arma de un amigo

En cuanto al estado del arma, el peritaje realizado por la División Balística de la Policía Federal determinó que era apta para el disparo, pero que no tenía bala en la recámara. La calificación de “apta para el disparo” es importante, porque si se determina que el arma no estaba en condiciones los abogados defensores utilizan ello como argumentación para atenuar la calificación del hecho. No sería este el caso. Sin embargo, que la pistola haya estado “apta para disparo” no implica que haya estado lista para disparar; por ejemplo, en este caso no tenía bala en la récamara, por lo cual no habría podido ser disparada.