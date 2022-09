Intento de magnicidio contra Cristina: “No pensé que sería capaz de hacer algo así”, dijo la novia del detenido

Ambar, quien se dedica a la venta callejera de algodón de azúcar junto al imputado, señaló esta noche a Telefe Noticias que no entiende “por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, un trabajador”. “Me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así”, comentó al referirse al momento en que se enteró de que su pareja había intentado disparar contra la ex jefa de Estado.