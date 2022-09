Hockey: apasionados y perseverantes

De esta manera, a puro esfuerzo y sacrificio, lograron la creación de un club autogestionado; gracias a la enorme colaboración de jugadores, padres y allegados. Ese andar de nuevos desafíos no fue nada sencillo para el club de la UNT que pasó por varios altibajos hasta ubicarse en la elite del hockey local ya que no disponían de un lugar dónde entrenarse y, además, no contaban con el presupuesto necesario para la creación de la indumentaria propia.