Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

En la segunda temporada, el doctor Tony Hill logra por fin que la policía reabra el caso de una de sus antiguas pacientes. El equipo tendrá que superar las tensiones que surgen a partir de que Hill decide integrar a una de sus estudiantes, algo con lo que Carol no está de acuerdo. Esta vez sus habilidades e instintos no serán suficientes, ¿podrán vencer sus diferencias para reslver todo tipo de asesinatos?. La trama de Wire in the Blood gira en torno a un psicólogo, que se mete dentro de las mentes de los asesinos y de las víctimas para ayudar a la policía a resolver espeluznantes asesinatos en serie en el norte de Inglaterra, en la ciudad ficticia de Bradfield.