¿Podrá alcanzarlo? Qué les queda a San Martín y a Belgrano para lograr el ascenso a Primera

Lo que le queda a San Martín

El lunes, desde las 15.30, visitará a Deportivo Riestra, quien lucha por entrar al reducido. El lunes 12 de septiembre, desde las 21.10, recibirá al líder en La Ciudadela. Luego visitará a Villa Dálmine (lucha por no descender) el finde semana del 17-18, recibirá a Almirante Brown (está fuera de la zona del reducido) el fin de semana del 24-25, viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia (no pelea por nada) entre el 2 y el 3 de octubre y cerrará la temporada regular recibiendo a Flandria (lucha por no descender) entre el 9 y el 10 de ese mes.